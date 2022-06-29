Некоторые пожилые россияне в июле получат повышенную пенсию

Многие российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к основной выплате. В России в скором времени будет проведена идексация пенсий на десять процентов. Расчитывать на увеличенную пенсию могут многие категории пожилых граждан.

В России будет проведена еще одна индекскция пенсионных выплат на 10 процентов, которая затронет пожилых граждан по линии Министерства обороны и и иных правоохранительных органов.

В конце июня пог регению президента России Владимира путина была проведена индексация пенсий. Однако в список на нее не попали бывшие сотрудники Минобороны и правоохранительных органов. Но теперь расчитвать на прибавку могут и они. Государственная Дума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении пенсии бывшим военным.

Первые повышенные выплаты придут на счет пожилым россиянам уже в июле. При этом, военным пенсионерам с основной июльском выплатой придут июньские доплаты. Средний размер военной пенсии будет повышен с 33 до 36 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что многие российские семьи до конца июня получат выплату от Пенсионного фонда.