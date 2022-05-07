В ПФР обещали прибавку к пенсии только в июне

Стало известно, в каком случае пенсионерам начислят дополнительную денежную прибавку к пенсии. В ПФР рассказали, что это будет только в июне, при условии что заявление будет подано сейчас.

Увеличить пенсионную выплату смогут пожилым, у которых появятся дети на иждивении. это может быть даже ребенок до 23 лет, который учится в университете на очной форме.

В ПФР отметили, что факт иждивения для детей до 18 лет не требует доказательства, а если речь идет об учащемся в вузе, то необходима справка из учебного заведения, чтобы подтвердить факт обучения в дневной форме.

Прибавку к пенсии можно получить за каждого такого ребенка, но не более чем за трех. Получить доплату могут оба пенсионера, если они живут с семьей. Размер доплаты составляет 2200 рублей на одного ребенка.

Выплату предоставляют пенсионерам только по заявлению, а начисляют на следующий месяц после подачи документов.