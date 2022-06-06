Пенсионерам рассказали, что еще они могут получить в июне кроме индексации пенсии

В июне пенсионеры получают выплаты, индексированные на 10%. По решению президента РФ Владимира Путина, внеочередная индексация произведены для неработающих пенсионеров.

Еще одну возможность пенсионерам в июне предоставит Пенсионный фонд России. Любые вопросы относительно размера и порядка новых начислений можно задать специалистам Пенсионного фонда.

Для этого пенсионеры могут воспользоваться телефоном горячей линии в своем регионе. Также консультацию можно получить, позвонив по номеру 8-800-6-000-000. Отвечают на вопросы пенсионеров по полагающейся им индексации и в региональных сообществах Пенсионного фонда в социальных сетях.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что россияне назвали сумму накоплений, которую достаточно иметь к пенсии.