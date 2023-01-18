Петербуржцам рассказали об увеличении пенсии по старости в 2023 году

Пенсии по старости в текущем, 2023-м, году увеличатся за счет индексации.

Как передает “МК в Ленобласти”, рост пенсий составит 4,8%. Индексация затронет выплаты неработающим пенсионерам. Так, с 1 января пенсия по старости будет формироваться из фиксированной части и количества пенсионных коэффициентов, помноженных на их стоимость.

Таким образом, фиксированная часть будет ровняться 7 567 рублей, а пенсионный коэффициент составит 123,77 рублей.

Ранее также сообщалось, что Петербург получит 3 млрд 827 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут на выплаты социальных доплат к пенсии. Меру поддержки получат около 110 тысяч петербуржцев.