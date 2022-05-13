По 10 тысяч рублей пообещали пенсионерам уже 14 мая

Пенсионеры смогут получить разовую выплату с 14 мая. Её размер составит 10 тысяч рублей. Впрочем рассчитывать на выплаты смогут не все, а только одна категория получателей.

Речь идет о тех пенсионеоах, которые провели меньше четырех месяцев в блокадном Ленинграде. В этом случае они не могут рассчитывать на выплаты для обладателей почетного знака жителя блокадного Ленинграда, который приравнивает их к категории ветеранов войны. Однако для таких получателей установлена отдельная выплата в три тысячи рублей. Инвалидам третьей группы выплатят 5 тысяч рублей, второй группы — 7500 рублей, а первой группы — 10 тысяч рублей. Начислять выплаты планируют с 14 мая.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал стоит ли пенсионерам ждать выплаты в 15 тысяч рублей в июне.