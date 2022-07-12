Глава «Справедливой России» предложил индексировать пенсию каждые три месяца

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что в правительство был направлен законопроект об индексации пенсии каждый квартал.

Как сообщает “МК в Калининграде”, Сергей Миронов заявил, что повышать страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии нужно ежеквартально на индекс роста потребительских цен за предыдущие три месяца.

Также Миронов отметил, что рост повышение цен больше всего сказывается на малоимущих гражданах и пенсионерах.

Со слов главы «Справедливой России», на нынешнюю пенсию невозможно прожить.

«Уже несколько десятилетий пенсионеры входят в число самых малообеспеченных жителей страны», – заявил Сергей Миронов.