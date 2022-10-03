У граждан России могут вырасти доходы за счет пособий

Граждан России может ожидать повышение доходов за счет внеплановой индексации пенсий и прожиточного минимума.

Как пишет Агентство Бизнес Новостей, доходы россиян, согласно прогнозам, могут увеличится на 1,5 триллиона рублей за счет внеплановой индексации пенсий и прожиточного минимума, а также введения новых регулярных пособий нуждающимся.

Данная информация указывается в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Отмечается, что рост выплат поддерживают активность потребителей. В результате этого снижаются риски глубокого циклического провала.

Напомним, что ранее сообщалось, что 3 октября российский рынок акций открылся коррекционным ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешнеполитической конъюнктуры. При этом индекс Мосбиржи вырос почти на 3%.