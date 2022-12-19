В России со следующего года пройдет двойная индексация пенсий

В России с января 2023 некоторая категория граждан получит две индексации пенсионных выплат. Другие – сразу три.

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, что в январе в Российской Федерации пройдет запланированная индексация выплат на 4,8 процентов. Однако в целом размер пенсионных выплат вырастет до 15 процентов, что больше годового уровня инфляции. Об этом сообщает Neva.Today.

Кроме того, пенсионерам с низким выплатами могут могут два раза проиндексировать пенсию. Также дополнительные выплаты будут предоставлены за пропущенные октябрь, ноябрь и декабрь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что прогнозируется, что в ближайшие годы пенсии в России будут расти, но при этом зарплаты граждан будут расти еще быстрее. К 2026 году отношение средней пенсии к средней зарплате опустится ниже 30%. Это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах.