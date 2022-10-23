В 2025 году средняя пенсия в России будет ниже средней зарплаты

Прогнозируется, что в ближайшие годы пенсии в России будут расти, но при этом зарплаты граждан будут расти еще быстрее.

Как пишет “МК”, к 2026 году отношение средней пенсии к средней зарплате опустится ниже 30%. Это следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах.

Согласно данным проекта, в 2025 году разница между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой станет 30%.

Наблюдется тенденция на снижение этого показателя. Так, в 2017 году он составлял 35%, а по итогам текущего года составит 31,4%.

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