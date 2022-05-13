Эксперт рассказал пенсионерам заплатят ли им 15 тысяч рублей в июне

Сообщение о готовящейся единовременной выплате для всех российских пенсионеров в 15 тысяч рублей ранее появлялись в СМИ. Пенсионный эксперт Сергей Власов объяснил стоит ли ждать такой выплаты в июне.

Эксперт рассказал, что пенсионеры ждут разововй выплаты, как это было осенью прошлого года. Её размер, как ожидается, составит не 10, а уже 15 тысяч рублей.

В реальнгости, на официальном уровне данная информация пока не подтвердилась. При этом тема увеличения пенсий активно обсуждается в правительстве РФ. При этом возможна как внеочередная индексация, так и разовые выплаты пенсионерам по аналогии с осенью прошлого года. Если будет выбран второй вариант, то с учетом инфляции сумма выплаты может составить как раз 15 тысяч рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в июне увеличенную пенсию получат те, кто уволился с работыв феврале текущего года.