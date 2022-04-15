В России собираются внепланово проиндексировать пенсии и соцвыплаты

В России будет проведена внеплановая индексация МРОТ, пенсий и социальных пособий. Её проведение анонсировал помощник президента Максим Орешкин в интервью на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что в настоящее время разрабатываются конкретные параметры такого повышения. Максим Орешкин выразил мнение, что подробности будут объявлены в ближайшее время и тогда же произойдет сама индексация.

Как напомнил помощник президента, данные за первый квартал текущего года демонстрируют рекордный профицит бюджета.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пенсионном фонде России назвали категории граждан, которым полагается досрочный выход на пенсию.