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В ПФР рассказали, кому положен досрочный выход на пенсию

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© Фото: Baltphoto

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Стало известно, кто может выйти на пенсию досрочно. Об этом россинам рассказали в Пенсионном фонде Российской Федерации.

При определенных условиях каждый житель страны может выйти на пенсию раньше положенного срока. Так, на досрочный выход на пенсию смогут претендовать россияне, имеющие определенный стаж. Для женщин это 37 лет, а для мужчин 42 года. Также важно, что возраст мужчины, у которого достаточный стаж, был не менее 60 лет, а у женщин не меньше 55 лет.

В трудовой стаж засчитывается периоды официального трудоустройства, служба в армии, больничные, отпуск по уходу за ребенком, уход за престарелыми людьми и инвалидами, а также период получения денежного пособия по безработице.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в 2021 году пенсия в России вырастет на 6,3%. В ПФР сообщили, что индексация пенсий стала выше, чем официальная инфляция в стране.

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