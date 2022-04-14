Стало известно, какие выплаты получат пенсионеры в апреле

Социальные пенсии в России были проиндексированы с 1 апреля. Индексация составила 8,6%. Данные выплаты получают пенсионеры, достигшие 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин, представители малочисленных народов Севера, достигшие возраста 50 и 55 лет, а также ряд других категорий граждан. С учетом индексации размер социальной пенсии составляет 6295 рублей.

Инвалиды первой группы с апреля будут получать 12 590 рублей. Выплата для инвалидов третьей группы составит 5351 рубль.

6295 рублей в месяц также будут выплачивать инвалидам второй группы и детям по потере одного кормильца. В случае гибели обоих родителей полагается выплата в 12 590 рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пенсионном Фонде назвали категории граждан, которые могут выйти на пенсию досрочно.