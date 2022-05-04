Еще три кикшеринга в Петербурге будут работать по правилам

Три сервиса кикшеринга присоединились к соглашению, регламентирующему правила работы в Петербурге. Как сообщили в комитете по транспорту, речь идет о сервисах «Яндекс Go», «По пути» и «Mangoo».

Ранее свои подписи под соглашением поставили прелставители компаний «Whoosh», «Urent», «Buzyfly» и «MOLNIA». Таким образом общее число присоединившихся к нему кикшерингов достигло семи.

В соответствии с докуменитом, компании должны оборудовать каждый сдаваемый в аренду электросамокат исправной тормозной системой, звуковым сигналом, передней фарой и светоотражателями. Также потребуются ограничители скорости легко различимая нумерация.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что первый сервис аренды электросамокатов в текущем сезоне начал работу 12 марта.