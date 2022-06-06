В десяти районах Петербурга проверяют трубы на прочность

В период с 6 по 10 июня гидравлические испытания для подготовки к новому отопительному сезону проводятся сразу в десяти районах Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», трубы на прочность проверят Калининском, Колпинском, Красносельском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Выборгском, Московском, Невском и Фрунзенском районах.

Как пояснили в ГУП ТЭК, на время проведения испытания давление в трубопроводах возрастает на четверть по сравнению с обычным. Температуру воды в трубах, которые проходят проверку, понижают до 40 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на прошлой неделе гидравлические испытания проходили в 11 районах города. Всего до начала следующего отопительного сезона специалисты проведут 260 испытаний.