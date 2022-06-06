Троянский конь появился в Гостином дворе ко Дню экологии

В центре Петербурге появился новый арт-объект «Троянский конь». Необычную скульптуру открыло медиа «Новый Петербург».

Коня создала бригада художников и декораторов из ведущих театров Санкт-Петербурга «Фигаро арт» во главе с Михаилом Семёновым. На его создание потребовалось более тонны металлических прутьев. Внутри коня находится свыше двухсот пластиковых упаковок, которые собрали в парках и скверах города специально для проекта.

Новая скульптура символизирует потребительское отношение человека к природе. Авторы привлекают внимание к необратимым последствиям для Земли, которые неминуемы, если человечество не остановится в своем гиперпотреблении.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что новый арт-объект открыли у Гостиного двора в воскресенье, 5 июня. Увидеть необычную скульптуру можно будет все лето.