В сквер Дровяного переулка вернулась Венера Коломенская

В воскресенье, 5 июля, в Адмиралтейском районе Петербурга вернули на место неформальную достопримечательность Коломны. Скульптуру Венеры Коломенской установили сквере на Дровяном переулке, 5, где она стояла и до реставрации.

Как сообщает Neva.Today, восстановить скульптуру удалось силами сообщества «Добрососедство Коломны». Деньги на реставрацию собирали с помощью краудфандинга. В общей сложности жители сдали свыше 300 тысяч рублей.

В честь возвращения Венеры на прежнее место в Коломне намерены устроить праздник. Он состоится в сквере в Дровяном переулке 12 июня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что жители нашли скульптора Венеры Коломенской и даже выяснили, кто стал прототипом для скульптуры.