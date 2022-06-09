Стало известно, когда закроются McDonald’s на вокзалах и в аэропорту Петербурга

Рестораны McDonald's на Московском, Балтийском и Финляндском вокзалах Петербурга будут работать до 2023 года. Аналогичный срок работы определен и для ресторана быстрого питания в аэропорту «Пулково».

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к компании-франчайзи, у компании «Росинтера» заключено с американской корпорацией соглашение с уникальными условиями, которое не позволяет отозвать франшизу. Поэтому точки общепита продолжат свою работу.

Помимо петербургских ресторанов в аэропорту и на вокзалах, компании также принадлежат и заведения McDonald's в аэропортах Шереметьево и Домодедово, на Ленинградском вокзале в Москве. Они также продолжают свою работу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с петербургских фасадов массово исчезают вывески ресторанов McDonald's, которые ранее приостановили свою работу.