Новые подводные лодки заложили на Адмиралтейских верфях в День России

В воскресенье, 12 июня, на Адмиралтейских верфях состоялась закладка новых подводных лодок «Вологда» и «Ярославль». Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», мероприятие прошло в День единой закладки кораблей для ВМФ России.

Новые подводные лодки построят по скорректированному проекту. В нем использован опыт эксплуатации головного корабля «Санкт-Петербург».

Новые суда будут работать на глубине до 250 метров, а их экипаж составит 398 человек. Сама лодка будут длиной почти 67 метров. Перемещаться новые суда будут со скоростью свыше 38 километров в час.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в День полярника в Финском заливе испытали платформу «Северный полюс».