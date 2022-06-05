«Троянского коня» с пластиковыми отходами установили в Петербурге

В День эколога в центре Петербурга появилась необычная скульптура. Внутри установленного у Гостиного двора арт-объекта «Троянский конь» находятся пластиковые отходы.

Участник содружества «Новый Петербург», руководитель проекта по установке объекта Валентин Журбенко назвал целью установки скульптуры напоминание петербуржцам о необходимости ответственного отношения к окружающей среде. Об этом сообщает ТАСС.

Сам конь сделан из металлических прутьев и имеет высоту три метра. На 3D-модель ушло около тонны металла. Внутри коня находятся разноцветные пластиковые канистры. Волонтеры проекта собирали их по всему городу специально для скульптуры.

Уточняется, что в общественном пространстве Гостиного двора конь будет стоять до конца летнего сезона. После этого скульптуру отправят на переработку.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что специалисты рассчитали дату наступления дня «экологического долга» в 2022 году.