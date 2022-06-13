Бриг с алыми парусами заметили в акватории Невы

В ночь на понедельник, 13 июня, пришедших посмотреть на развод мостов в Петербурге порадовало яркое зрелище. По Неве прошел бриг «Россия» с алыми парусами.

Проход судна стал частью подготовки к празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса». В текущем году он пройдет в ночь на 25 июня.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ночь на 13 июня из-за празднования Дня России в Северной столице не стали разводить большинство мостов. Однако для Дворцового и Благовещенского сделали исключение, чтобы судно могло свободно маневрировать в акватории Большой Невы. Дворцовый мост разводили дважды — с 00:30 до 02:45. Благовещенский развели дважды: с 22:50 до 23:25 и с 02:20 до 02:55.