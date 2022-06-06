С петербургских фасадов исчезают вывески McDonald’s

Вывески ресторанов быстрого питания McDonald’s, которые приостановили свою работу в начале весны, исчезают с фасадов петербургских задний. Как сообщают «Невские Новости», название уже сняли с дома на Невском проспекте, где ранее располагался ресторан.

Петербуржцы заметили исчезновения вывесок McDonald’s и на других улицах. В частности, название исчезло и с отдельно стоящего здания ресторана быстрого питания на Народной улице в Невском районе Петербурга.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сеть ресторанов быстрого питания в скором времени планируют открыть с новым названием. Однако в меню могут произойти изменения. Так СМИ сообщали о возможном исчезновении самого популярного бургера БигМака.