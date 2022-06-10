Три петербургских моста разведут по особому графику в ночь на 12 июня

В ночь на воскресенье, 12 июня, три петербургских моста будут разведены по особому графику. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Благовещенский мост будут разводить трижды: с 23:00 до 23:15, с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00. Дворцовый мост будет разведен с 0:30 и до 02:50, а также с 3:10 до 4:55.Разводка Троицкого моста будет осуществляться 03:00 до 04:40.

Все остальные мосты будут разводиться в соответствии с графиком. В «Мостотресте» напомнили, что движение транспорта по мостам прекращается за десять минут до их разведения. Открываются для движения переправы также спустя 10 минут после наведения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ночь на пятницу Дворцовый мост развели под классическую музыку.