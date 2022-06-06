Бриг «Россия» готовится к «Алым парусам» у петербургской дамбы

Бриг Россия пришвартовался к техническому причалу судопропускного сооружения С-1. Как сообщили в пресс-служба ФКП «Дирекция КЗСг. СПб Минстроя России», там корабль будет готовиться к празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

На судне установят световое и музыкальное оборудование. От технического причала бриг «Россия» будет совершать тренировочные выходы в рамках подготовки к празднику. В дирекции комплекса защитных сооружений пояснили, что рады внести свой вклад в подготовку к празднику выпускников петербургских школ.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в середине мая бриг «Россия» спустили на воду после зимнего хранения на Средне-Невском судостроительном заводе. Тогда же началась подготовка судна к предстоящему празднику. В этом году «Алые паруса» пройдут в ночь на 25 июня.