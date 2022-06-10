Гимн Исаакиевского собора исполнят в День России

В День России, отмечаемый 12 июня, Молодежный хор впервые исполнит «Гимн Исаакиевского собора». Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отметил, что в год 350летия Петра Великого стоит уделить внимание одной из главных достопримечательностей Северной столицы.

12 июня отмечается не только День России, но и главный престольный праздник Исаакиевского собора. Автором гимна для храма стал петербургский композитор Алексей Топалов.

Предполагается, что гимн будет способствовать объединению молодежи, приобщению её к богослужениям, а также знакомству с основами православной культуры.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что с 1 сентября в российских школах начнут исполнять гимн каждый понедельник.