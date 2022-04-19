Российские школьники начнут петь гимн с 1 сентября

С 1 сентября 2022 года каждая учебная неделя во всех российских школах будет начинаться с коллективного пения гимна. О нововведении сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

В процессе коллективного пения гимна школьники будут наблюдать за поднятием российского флага в учебном заведении. Сергей Кравцов отметил, что данная практика будет способствовать формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.

Данную инициативу выдвинул помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что данная традиция длительное время существует в школах США.

Не все школьные педагоги отнеслись к нововведению с энтузиазмом. Ранее «МК в Питере» сообщал, как восприняли инициативу еженедельного исполнения гимна и поднятия флага в петербургских школах.