Подрядчика для строительства канализационного коллектора определили в Петербурге

В Петербурге выбрали подрядчика для разработки проекта и последующего строительства второй нитки Главного канализационного коллектора. Итоги объявленного в конце мая конкурса подвело ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На конкурс поступила всего одна заявка. Выполнять работы будет ООО «Ремонт и строительство сетей ПР и СС».

На разработку и согласование проекта, а также его последующее выполнение выделят 9,5 млрд рублей. В будущем году поступят 5,4 млрд рублей, а в 2024 году будут выделены остальные средства.

Коллектор-дублер создается для обеспечения надежного водоотведения в процессе реконструкции основной нитки. Последняя находится в эксплуатации уже свыше 30 лет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что длинна коллектора-дублера составил 2,8 километра.