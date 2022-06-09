Антивандальные фонари появятся в Купчино

На Стрельбищенской улице во Фрунзенском районе Петербурга скоро начнутся работы по реконструкции освещения. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», старые тусклые фонари заменят на 30 ламп на оцинкованных опорах. Последние будут иметь специальную защиту от вандалов.

Начальник левобережного эксплуатационного района компании «Ленсвет» Дмитрий Крылов пояснил, что современные опоры — это цельнометаллические конструкции с закрытыми окошками для кабелей. Чтобы избежать граффити и самовольной расклейки объявлений опоры обрабатывают специальным составом.

В районе ведется комплексная работа. Освещение меняются с учетом расположения детских и спортивных площадок, территорий школ и детских садов, подходов к медицинским учреждениям. Одновременно дополнительные источники света устанавливают возле остановок общественного транспорта и на пешеходных переходах.