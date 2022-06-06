Корабль «Полтава» пришвартуют на набережной Лейтенанта Шмидта

Корабль «Полтава» готовят к переходу в центр Петербурга. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», судно примет участие в интерактивной театрализованной выставке «Окно в Европу», которая посвящена 350-летию Петра I.

Местом временной швартовки корабля станет набережная Лейтенанта Шмидта. Крупный корабль подойдет к неё без открытых парусов, его притащат на место стоянки два буксира.

Капитан корабля «Полтава» Максим Коршунов пояснил, что у корабля большая осадка, которая не подходит для этих вод. К месту назначения его поведут очень аккуратно, так в водоеме много мелей.

В этом году зрители выставки смогут увидеть обновленную «Полтаву». На корабле установили множество современных систем — трубопроводы, кабельные трассы, плафоны освящения.

Капитан отметил, что уже видевшие «Полтаву» в прошлые годы будут сильно удивлены, но подробностей преображения корабля раскрывать не стал, чтобы сохранить интригу.