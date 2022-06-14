Петербургский ТЦ хочет брать с преемника McDonald’s больше за аренду

Торговый центр «Смайл» в Петербурге планирует изменить условия аренды площади для заведения «Вкусно — и точка». Данные рестораны заменят в России ушедший McDonald’s.

Как сообщает управляющая торговым комплексом компания Becar Asset Management, согласно действующей концепции, известный бренд расположенный в ТЦ должен был увеличить трафик на 10%. Поэтому площади под ресторан McDonald’s сдали с меньшей арендной платой. При этом после приостановки работы ресторана 15 марта зафиксировали недополучение плановой выручки.

Как уточняется в сообщении, в ТЦ опасаются, что ресторан под новым брендом снизит поток посетителей торгового центра.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что первые пять ресторанов «Вкусно — и точка» планировали открыть в Северной столице 13 июня. Однако в итоге открытие перенесли.