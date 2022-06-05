Благоустройство сада на Рижском проспекте завершат к октябрю

Работы по благоустройству сада на Рижском проспекте в Адмиралтейском районе Петербурга начнутся 7 июня. В Государственной административно-технической инспекции выдали ордер на их проведение.

В ведомстве уточнили, что в саду между домами №25 и №27 появятся деревья и кустарники. Там проложат пешеходные дорожки и высадят газон.

Выполнять работы по благоустройству сада будет компания «МАТИС». Согласно плану, они должны завершиться к 5 октября.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что проект благоустройства территории вокруг станции метро «Зенит» предусматривает создание на участке двух открытых бассейнов. Длина взрослой чаши составит 50 метров, а детской — 20 метров.