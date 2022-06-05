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Петербургские управляющие компании получают доход от руферов

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© Фото: Baltphoto

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Лето — традиционный сезон для прогулок по крышам в Петербурге. С его приходом вновь активизировались руферы, которые не просто сами смотрят на город с высоты, но и устраивают экскурсии. Жители домов в центре города такой перспективой традиционно недовольны. Однако, как пишет Neva.Today, эксперты увидели в данной проблеме свои плюсы, в том числе источник дополнительного дохода.

Предметов жаркой дискуссии в сообществе жителей Петроградского района недавно стала информация с сайта руферов. В нем содержалась информация о расценках на просмотр «Алых парусов» с крыши. За две тысячи рублей гостям предлагали увидеть салют с высоты птичьего полета, а за восемь тысяч рублей были готовы показать всё шоу, включая проход по Неве знаменитого фрегата. Жителей домов, на крыши которых собираются вести клиентов руферы, такая перспектива совсем не радует.

Депутат Заксобрания Денис Четырбок назвал возможной причиной того, что проблема до сих пор существует и никаких мер не предпринимается, коррупцию. Он уверен, что руферы вступают в сговор с управляющими компаниями, которым и платят определенную сумму за каждое посещение крыши.

С учетом сложившейся ситуации депутат предложил легализовать прогулки по крышам. Он пояснил, что если безобразие нельзя предотвратить, его надо возглавить, то есть отойти от репрессивных мер и сосредоточиться на правовом регулировании. Пока законопроект о руферах принят в первом чтении.

Широкое распространение практики получени управляющими компаниями денег от руферов подтвердил и глава Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере СПб Евгений Пургин. Он прогнозирует снижение доходов управляющих компаний в условиях санкций и отмечает, что сотрудничество с руферами является хоть и нелегальным, но все же заработком. Эксперт уверен, что просто запретить руфинг — неразумное решение. Его необходимо изучить и взять под контроль.

Для этого, по мнению Евгения Пургина, важно заняться вопросами безопасности экскурсий. Петербург можно превратить в столицу прогулок по крышам. Однако стоит предусмотреть надежные ограждения и дорожки на маршрутах. Если всё продумать, посетители получат возможность полюбоваться красотами Петербурга с необычного ракурса.

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