К зиме в Петербурге закупят более тысячи единиц уборочной техники

1160 единиц специальной техники планируется закупить для уборки петербургских дворов следующей зимой. Как сообщили в пресс-службе администрации города, централизованно осуществлять закупку будет Жилищный комитет.

Приобретенную спецтехнику используют для уборки дворов государственные бюджетные учреждения, которые будут нести за неё ответственность в следующем зимнем сезоне. Прошедшей снежной зимой уборка дворов находилась в ведении подрядчиков. В общей сложности они заплатили свыше 12 миллионов рублей штрафов из-за некачественного выполнения работ.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что первая партия техники для зимней уборки уже поступила в город в конце мая. Она состояла из пяти новых лаповых снегопогрузчиков.