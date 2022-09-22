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Власти Петербурга потратят более 3 млрд рублей для реализации 15 контрактов по покупке техники для уборки снега

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© Фото: Baltphoto

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В Северной столице продолжается обновление транспортного парка для зимней уборки. В настоящее время заключено 15 контрактов на сумму более чем в 3 млрд рублей. Город получит 937 единиц техники.

Как сообщает жилищный комитет, технику закупают только у российских и белорусских производителей.Среди них 502 трактора “Беларус-82.1” с отвалом, погрузочным и щеточным оборудованием. Также комитет закупит 419 единиц прицепного оборудования.

Отметим, что вся новая техника закупается с учетом специфики каждого района. Удобные в использование машины обладают повышенной производительностью. В дворах центральных районов уборкой снега займутся компактные мини-погрузчики.

Техника поступит в город в ближайшие недели.

Принято решение о закупке в общей сумме 1185 тракторов, погрузчиков и мини-погрузчиков. В дополнение к ним поступят 415 единиц цепного и навесного оборудования.

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