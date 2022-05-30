В Петербург поставили первую партию новой техники для зимней уборки

Пять новых лаповых снегопогрузчиков выйдут следующей зимой на улицы Петербурга. Город купил эту технику у тульского предприятия АО НПО «Плавский». В этом году планируется приобрести 69 единиц различной техники.

Как рассказали в комитете по благоустройству, у тульских машин хорошая проходимость, функциональность и маневреность. Закупленная модель отличается увеличинной длиной стрелы. Прежние снегопогрузчкики могли сгрузить снег лишь в небольшие самосвалы, а новые способны наполних даже четырехосный КамАЗ прямо по ходу движения.

Такая техника позволит исключить необходимость дополнительного маневрирования самосвалов с выездом на полосу встречнго движения.