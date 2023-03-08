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В праздничный день 8 марта Санкт-Петербург заметает снег. Уборки не будет?

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© Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

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Сегодня, 8 марта, в Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности c 8:00 до 15:00. Причиной стала метель, накрывающая город. В некоторых районах города сильные снегопады уже начались. Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра до 17 метров в секунду.

Кроме того, в городе наблюдается повышенная скользкость. Судя по всему, Санкт-Петербург недостаточно обработан песком, чтобы безопасность пешеходов и автолюбителей в праздничный день была обеспечена.
Несмотря на прогнозируемые метели, в городе недостаточно уборочных машин, чтобы расчистить улицы. На 8:00 утра в Петербурге, по данным сайта Комитета по благоустройству, трудилось лишь 87 уборочных единиц, на 9:30 утра это количество постепенно увеличили до 530 машин. При этом число уборочной техники, которое подрядчики комитета могут выводить одновременно, составляет около 1000 единиц. Почему ответственные структуры не стали задействовать все свои мощности, неизвестно.

Проблема уборки снега в Санкт-Петербурге носит системный характер. Команда губернатора Александра Беглова несколько сезонов подряд демонстрирует невозможность обеспечить чистоту городских улиц, выводя недостаточное количество уборочной техники и рабочих с лопатами.

Ежегодно в Петербурге объявляют о закупке снегоуборочных машин, демонстрируя фото новых тракторов, снегоуборщиков и экскаваторов. На обновление уборочного автопарка выделяются миллиарды из городского бюджета. Однако зимой горожане не видят ни самих машин, ни эффекта от их закупки. Жители города просят чиновников наладить процесс уборки, чтобы иметь возможность передвигаться по улицам, не опасаясь за свою безопасность.

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