В комитет по благоустройству Петербурга поступил вопрос о нецелевом использовании уборочной техники

Муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Ксения Лаврова выступила с обращением к руководству комитета благоустройства Санкт-Петербурга по вопросу нецелевого использования снегоуборочной техники.

В своем обращении к комитету Ксения Лаврова просит пояснить, почему в городе наблюдается плохое качество уборки снега, в частности, во Владимирском округе, при том условии, что наличие достаточного количества техники должно позволять содержать город в хорошем состоянии.

Также наряду с этим, депутат подчёркивает, что недавно произошла закупка на 7,5 миллионов рублей "грузовых автомобилей для обеспечения мер по противодействию терроризму".

"Прошу дать разъяснения по поводу нецелевого использования снегоуборочной техники (используется не для уборки снега, а для перекрытия улиц)",— указывает Лаврова в запросе.