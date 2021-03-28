Беглов определи достижения прошедшей недели

Городское правительство Санкт-Петербурга во время прошедшей недели с 22 по 28 марта вместе с федеральными партнёрами дало начало нескольким важным экологическим, культурным и транспортным проектным работам.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте". Он подчеркнул некоторые достижения, которые произошли на прошедшей неделе.

Например, вместе с представителем Министерства природы Романом Минухиным Беглов запустил Охтинский коллектор, благодаря чему показатели очистки петербургских сточных вод должны преодолеть рекордные 99,5 процентов. С помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным и президентом ВТБ Андреем Костиным губернатор дал старт строительству Широтной магистрали скоростного движения.