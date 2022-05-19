В Петербурге наградили выдающихся педагогов

Награды победителям конкурса педагогических достижений Петербурга вручил губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает Смольный.

Награждение лауреатов конкурса прошло в Таврическом дворце. Градоначальник отметил героизм педагогов, которым пришлось сложно в период пандемии. По его словам, дистанционное обучение стало испытанием для всех.

Преподаватель истории и обществознания 619-й школы Егор Киреев стал победителем в номинации "Учитель", в номинации "Воспитатель" награду получила педагог детского садика №32 Наталья Демченко, а учитель физики школы №311 Михаил Витте выиграл в номинации "Педагогические надежды".