Петербургские госслужащие обязаны вакцинироваться, несмотря на отмену коронавирусных ограничений

В Петербурге госслужащие будут продолжать вакцинироваться, несмотря на то что ранее губернатор города Александр Беглов отменил большую часть ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Еще 19 июня 2021 года градоначальник поставил свою подпись под изменения в 121 постановление Правительства Петербурга. В документе говорилось о том, что до 15 августа 2021 года сотрудники исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий города должны пройти вакцинацию и обеспечить наличие антител к коронавирусной инфекции у 65% указанных лиц, сообщает Neva.Today.

План по прививкам продолжает действовать и по сей день. В связи с этим многие вновь потянулись на ревакцинацию.

Напомним, 27 мая 2022 года Александр Беглов принял решение ослабить коронавирусные ограничения:

ношение масок в общественных местах и транспорте в Петербурге теперь носит рекомендательный характер;

для спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий отменилось ограничение по количеству посетителей – теперь указанные события могут посещать более 2 тысяч человек.

Иные ограничения были продлены по 1 июля.

Еще в ноябре 2021 года губернатор Беглов выразил желание взяться за вакцинацию и привить к середине января 2022 года не менее 80% населения. В эфире телеканала «78» он отметил, что город приближается к коллективному иммунитету. На тот момент было вакцинировано 67% населения, тогда как привить, согласно нормативам Минздрава, должны 80% жителей. И к 15 января планировалось достичь этого показателя.

А в феврале 2022 года первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана объявил о достижении 100% коллективного иммунитета против COVID-19. Учитывались и переболевшие люди, и вакцинированные.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф по состоянию на 24 июня, коллективный иммунитет против коронавируса в Петербурге составляет 32,6%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге коллективный иммунитет к коронавирусу снизился.