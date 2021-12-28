Петербург ставит рекорды по числу заболевших, а не вакцинированных от коронавируса

В декабре 2021 года Петербург уже четыре раза становился лидером по уровню суточной заболеваемости среди российских регионов. Четвертый рекорд поставлен 28 декабря, когда в городе диагностировали 1802 случая коронавируса. Петербург в очередной раз обошел по суточному числу заболевших Москву.

Увы, установить подобный рекорд по числу вакцинируемых Петербургу не удается. За полтора месяца количество желающих сделать прививку от коронавируса упало в 20 раз. 19 ноября на пункты вакцинации пришли 20 890 петербуржцев. 27 декабря цифра не так впечатляет — привились 1154 человека за сутки.

В Смольном сообщают, что вакцинацию от коронавируса в Петербурге завершили 2,6 млн человек. Ранее губернатор Александр Беглов ставил цель вакцинировать 3,5 миллиона горожан уже в январе 2022 года. Однако, снижение числа желающих получить прививку существенно осложняет достижение этого целевого показателя.

Однако, по другим данным и 3,5 миллиона петербуржцев — недостаточная цифра. Во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин обозначил желательный уровень иммунизации в России как 90%. В этом случае вакцинировать требуется уже не 3,5, а 4,8 миллиона петербуржцев.

В ноябре петербуржцы потянулись на прививочные пункты из-за анонсированного допуска в заведения общепита и торговые центры только по QR-кодам, подтверждающим факт вакцинации или перенесенного заболевания. Однако, затем губернатор Александр Беглов перенес эту меру на 27 декабря, а позже — на 2 января. Власти Петербурга пока не представили план действий, которые позволят повысить темпы иммунизации горожан от коронавируса.