Петербург снова бьет рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом

В Петербурге обновлен максимальный показатель суточной заболеваемости коронавирусом. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки, 24 января, коронавирус подтвердили у 9772 горожан.

Ранее губернатор Александр Беглов заявлял о планах по достижению 90% коллективного иммунитета у петербуржцев еще до конца 2021 года. Эти планы так и остались невыполненными. Вероятно, недостаточный уровень коллективного иммунитета сыграл свою роль в столь резком ухудшении эпидемиологической обстановки в городе.

Ситуация с коронавирусом в городе существенно обострилась, однако губернатор не спешит предпринимать какие-либо меры для минимизации угрозы новых заражений. В настоящее время обсуждается продление времени работы для заведений общепита и снятие ограничений на вход в них по QR-кодам.