Петербург обошел Москву по суточной заболеваемости коронавирусом

Петербург переместился на первое место в стране по числу новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Согласно опубликованной оперативным штабом статистике, в городе выявлено 1802 новых случая заражения. На второе место по числу заболевших опустилась Москва. Всего в России коронавирус диагностировали 21 992 раза за сутки.

1802 заболевших коронавирусом петербуржца — это рекордно низкий показатель с 26 ноября. В тот день было зарегистрировано 1704 случая. При этом в Москве за 27 декабря коронавирусом заболели 1705 человек. За прошедший месяц это уже четвертый раз, когда Петербург главенствует в статистике по суточной заболеваемости коронавирусом. Такой же результат можно было наблюдать 14, 21 и 22 декабря.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 847 321. Смертность от болезни в городе составляет 27 866, за последние сутки жертвой коронавируса в городе стал 61 человек.

Не внушающая оптимизм статистика по коронавирусу не ускоряет введение ограничений в Петербурге. Напротив, за прошедший месяц сроки допуска в заведения общепита и торговые центры по QR-коду переносились губернатором Александром Бегловым дважды. Теперь данные ограничения должны вступить в силу 2 января.

Ранее Александр Беглов перенес внедрение непопулярных мер с 1 на 27 декабря, объяснив свое решение успехами Петербурга в вакцинации. Однако, на фоне лидерства по уровню суточной заболеваемости коронавирусом данный аргумент вызывает сомнения.