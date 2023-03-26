Лидером по суточной заболеваемости коронавирусом 26 марта среди российских регионов стала Северная столица

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся — шесть человек.

На 26 марта в Культурной столице количество умерших с инфекцией прибавилось, город занял первое место по суточной смертности от заражения инфекцией. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

За Петербургом с шестью умершими за сутки расположилась Москва. За последние сутки в Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Одновременно с этим в Петербурге нашли еще 1 279 новых случаев инфицирования COVID-19 за последние 24 часа, а в Москве появилось 1 356 новых пациентов. Число умерших от коронавируса в Петербурге с начала пандемии достигло 37 356 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 397 078 человек, в том числе 32 за вчерашний день.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что теперь в Петербурге коронавирус рассматривают как сезонное заболевание.