В Петербурге коронавирус теперь рассматривают как сезонное заболевание

Коронавирус в Северной столице поравнялся с сезонными заболеваниями, так как эпидемиологическая обстановка, связанная с инфекцией, кажется предсказуемой, а к пандемии дело больше не идет.

Так, по материалам, представленным в вестнике информационно-аналитического центра Смольного, эпидемиологическая обстановка на территории региона в начале 2023 года стала предсказуемой, при этом опасений по поводу перехода к пандемии пока нет. В связи с этим было принято решение перевести COVID-19 в категорию сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, с 2020 года в Петербурге коронавирус перенесли 34% местных жителей, однако летальность оказалась не более 2% граждан. Самый пик заболеваемости наблюдался в январе-феврале 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Петербург несколько дней подряд лидировал по количеству скончавшихся от последствий коронавируса за сутки. Такую статистику привели специалисты 21 марта.