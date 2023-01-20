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В Петербурге снова выросла суточная заболеваемость коронавирусом

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© Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

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В Северной столице за последние 24 часа снова обнаружили больше заболевших,чем днем ранее. Известно, что накануне в городе насчитывалось 674 случая заражения, но за последние сутки коронавирус подхватили еще 712 человек.

По всей России за сутки скончался 41 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на COVID-19. В Москве число скончавшихся больше на два — 12 граждан.

На 20 января в городе количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург сегодня находится на втором месте как по количеству умерших с COVID-19, так и по количеству заболевших. Москва заняла первую строчку. За 24 часа в Ленинградской области от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 508 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии коронавируса достигло 36 818 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 394 610 жителей. Столица за все время существования заболевания потеряла 47 761 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге к плановой работе возвращают стационары-трансформеры, которые раньше занимались лечением коронавирусных больных. 

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