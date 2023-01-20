В Северной столице стационары-трансформеры возвращают к плановой работе

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Петербурге стационары-трансформеры возвращаются к плановой работе.

Известно, что до этого в таких стационарах принимали больных коронавирусной инфекцией. В пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга отметили, что сейчас заведения возвращаются к плановой работе.

Так, с 18 января в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн свернули 20 инфекционных коек, а также возобновили работу неврологического и травматологического отделений.

Кроме того, полностью перешел в "зеленую зону" стационар-трансформер КБ Святителя Луки. В пресс-службе рассказали, что в корпусе снова заработал Центр медицинской реабилитации для пациентов, которые нуждаются в госпитальном этапе реабилитации неврологических заболеваний, а также была восстановлена плановая работа амбулаторно-консультативного отделения.

В ведомстве напомнили, что корпус-трансформер КБ Святителя Луки открыли в 2020 году, при необходимости он в кратчайшие сроки может быть перепрофилирован под прием пациентов с инфекционными заболеваниями.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за первую неделю января в Санкт-Петербурге зафиксировали спад заболеваемости гриппом и ОРВИ.