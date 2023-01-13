В Петербурге зафиксировали снижение заболеваемости ОРВИ

В Петербурге наблюдается значительный спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю показатели снизились более чем на 40%, относительно эпидемического порога.

Как передает AllNW, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, по итогам первой недели января в Северной столице заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 74,6% по сравнению с последней неделей декабря. Стоит отметить, что показатели заболеваемости ОРВИ относительно недельного эпидемического порога за этот период сократились на 43,1%.

При этом также отмечается, что среди заболевших петербуржцев чаще всего встречается штамм гриппа А (H1N1)/09. А среди респираторных заболеваний негриппозной этиологии преобладают РС-вирусы.

В Роспотребнадзоре Петербурга горожанам напомнили, что в случае возникновения симптомов заболевания не стоит заниматься самолечением, а лучше сразу обратиться за помощью к врачу.