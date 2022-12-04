В Петербурге за сутки более 800 человек заразились COVID-19

Почти три года человечество борется с пандемии коронавируса. Каждый день по всему миру обновляется статистика по новым случаем заражения. В Петербурге за последнее время вновь резко увеличилась суточная заболеваемость COVID-19.

Так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на воскресенье, 4 декабря, в Северной столице за сутки выявлено 812 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне число заразившихся составило 798 зараженных. За последние 24 часа было госпитализировано 117 человек, а выздоровело — 472.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Петербурга умерло 16 пациентов. За все время пандемии в городе вирус унес жизни 36 201 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за последние 10 лет среди россиян заметно вырос уровень смертей от сахарного диабета.