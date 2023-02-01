В Петербурге за сутки коронавирусом заболело на 72 человека больше, чем днем ранее

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 813 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы в Петербурге при этом за сутки 117 человек, выздоровели – 985, умерли – десять. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 845 910 местных жителя, вылечились — 1 802 737 человек, а общее число жертв достигло 36 932. Об этом сегодня, первого февраля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 3 160 человек. На третьем месте Свердловская область — 322 новых ковид-пациента.

Напомним, что на 31 января петербургские медики за сутки нашли 741 зболевшего коронавирусной инфекцией. Таким образом, за последние 24 часа заболеваемость выросла на 72 человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что по всей России за прошлиесутки скончалось 45 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти десять пациентов с положительным тестом на коронавирус.